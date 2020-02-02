Собеседник агентства отметил, что альянс продолжает обсуждать перенос на более ранний срок министерских встреч, которые сейчас назначены на 5-6 марта, но пока окончательного решения нет. Ранее в СМИ появилась информация о том, что такую идею обсуждает Саудовская Аравия с членами ОПЕК+.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца 2019 года договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, а в первом квартале 2020 года альянс сокращает добычу на 1,7 миллиона баррелей. Дальнейшая судьба сделки ОПЕК+ должна быть определена на планируемой 6 марта встрече альянса в Вене.