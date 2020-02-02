Пассажир умер на борту самолета Челябинск- Москва, сообщили РИА Новости в пресс-службе лоукостера "Победа" (входит в группу "Аэрофлот"), передает Day.Az.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что в московском аэропорту "Внуково" приземлился самолет из Челябинска, на борту которого находился мертвый пассажир.

"По предварительным данным, после посадки самолета одного из клиентов не удалось разбудить, с ним был сопровождающий", - сказали в пресс-службе.