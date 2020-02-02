https://news.day.az/world/1199257.html На борту российского самолета умер пассажир
На борту российского самолета умер пассажир
Пассажир умер на борту самолета Челябинск- Москва, сообщили РИА Новости в пресс-службе лоукостера "Победа" (входит в группу "Аэрофлот"), передает Day.Az.
Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что в московском аэропорту "Внуково" приземлился самолет из Челябинска, на борту которого находился мертвый пассажир.
"По предварительным данным, после посадки самолета одного из клиентов не удалось разбудить, с ним был сопровождающий", - сказали в пресс-службе.
"Прибывшие на борт медицинские работники констатировали смерть", - добавили там.
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