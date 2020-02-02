https://news.day.az/world/1199258.html Опубликованы снимки легких, пораженных коронавирусом
Опубликованы снимки легких, пораженных коронавирусом
Медики показали снимки легких пациентки, которая заразилась коронавирусом. Кадры опубликовал журнал Radiology, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Изображения были получены в результате компьютерной томографии 33-летней женщины, госпитализированной в китайском городе Ланьчжоу с повышенной до 39 градусов температурой.
На первом снимке видны помутнения, создающие "эффект матового стекла". На втором, сделанном три дня спустя, можно заметить, что пораженная область расширяется.
"На основании эпидемиологических характеристик, клинических проявлений, изображений грудной клетки и лабораторных данных был поставлен диагноз пневмонии 2019 nСоV", - говорится в публикации.
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