Противогриппозные лекарства и препараты против СПИДа оказались успешными средствами для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом в воскресенье журналистам заявили два врача в Таиланде, которые применили эти медикаменты на китаянке с серьезными симптомами пневмонии нового типа, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Два доктора из больницы Рачавити в Бангкоке - Криангсак Атипорнваник и Суебсай Конгсангдао - рассказали на брифинге, что у 71-летней женщины наблюдаются улучшения спустя 48 часов после введения двух групп лекарств. Изначально она была госпитализирована в больницу города Хуахин, а 29 января переведена в одно из столичных лечебных учреждений, пишет газета Bangkok Post. Обнаружив у нее тяжелые симптомы, врачи решили использовать лекарство от гриппа "Осельтамивир", которое применялось для лечения ближневосточного респираторного синдрома (MERS), а также препарат против СПИДа "Лопинавир/Ритонавир".

"После плохих результатов в течение 10 дней анализы наконец-то стали хорошими[, произошло это] спустя 48 часов [после] приема лекарств. Лечение, как и выздоровление, идет быстро", - подчеркнули специалисты. Они отметили, что сообщили об успешном применении препаратов в медицинский журнал и планируют использовать эти лекарства на других пациентах. По их словам, две группы препаратов эффективны для людей с серьезными симптомами.

Представители Минздрава также заявили во время брифинга, что общее число подтвержденных в Таиланде случаев заражения коронавирусом до сих пор составляет 19. Общее количество вылеченных пациентов уже достигло восьми. Еще 382 человека с подозрением на наличие коронавируса находятся под наблюдением.