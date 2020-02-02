МИД Великобритании дал указание своим дипломатам занять независимую позицию, следует из инструкции внешнеполитического ведомства, которое попало в распоряжение газеты The Sunday Times, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В телеграмме, отправленной в британские диппредставительства Соединенного Королевства на прошлой неделе, говорится, что дипломаты должны на международных саммитах садиться отдельно от своих коллег по Евросоюзу и вообще - занять позицию [представителей] независимой, уверенной в себе страны.

В интервью телеканалу Sky News министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб отметил, что это не поза, а реальная позиция британского МИД. Однако Британия готова продолжить сотрудничество с европейскими коллегами по любой теме: от иранской ядерной программы до коронавируса.

31 января Великобритания вышла из состава ЕС после 47 лет членства.