Режим ЧС ввели в двух приграничных с КНР районах Приморья, где разворачивают изоляционные пункты для прибывающих из Китая иностранцев с видом на жительство, сообщает правительство региона, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что изоляционные пункты для помещения на карантин уже работают в Артемовском городском округе, Пограничном и Октябрьском районах. В Пограничном находятся три гражданина КНР, подозрения на инфекцию у них не обнаружено, но они останутся в пункте на время инкубационного периода в 14 дней. "Режим ЧС на территории был введен 2 февраля в 11.00", - отметил глава Октябрьского района Александр Камленок, чьи слова приводятся в сообщении. Кроме того, режим ЧС ввели в Хасанском районе. "Второго февраля в 18.00 в Хасанском районе состоялось заседание районной КЧС, во время которой принято решение о введении режима ЧС на территории муниципалитета", - сказал глава Хасанского района Иван Степанов, чьи слова приводят власти региона.