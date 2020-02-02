https://news.day.az/world/1199271.html В двух приграничных с Китаем районах Приморья ввели режим ЧС
В двух приграничных с Китаем районах Приморья ввели режим ЧС
Режим ЧС ввели в двух приграничных с КНР районах Приморья, где разворачивают изоляционные пункты для прибывающих из Китая иностранцев с видом на жительство, сообщает правительство региона, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Ранее сообщалось, что изоляционные пункты для помещения на карантин уже работают в Артемовском городском округе, Пограничном и Октябрьском районах. В Пограничном находятся три гражданина КНР, подозрения на инфекцию у них не обнаружено, но они останутся в пункте на время инкубационного периода в 14 дней.
"Режим ЧС на территории был введен 2 февраля в 11.00", - отметил глава Октябрьского района Александр Камленок, чьи слова приводятся в сообщении.
Кроме того, режим ЧС ввели в Хасанском районе.
"Второго февраля в 18.00 в Хасанском районе состоялось заседание районной КЧС, во время которой принято решение о введении режима ЧС на территории муниципалитета", - сказал глава Хасанского района Иван Степанов, чьи слова приводят власти региона.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре