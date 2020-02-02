Американский журнал National Interest назвал пять самых грозных видов вооружений, разработанных и произведенных в СССР, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Первое место занял автомат Калашникова, сконструированный в 1947 году. По мнению автора статьи, одними из главных преимуществ АК-47 были относительно небольшой вес и простота сборки и использования.

На втором месте расположился подводный ракетный крейсер класса "Тайфун". По своим размерам эти подлодки в три раза превышали американские ударные субмарины класса "Лос-Анджелес" и были почти на десять тысяч тонн тяжелее, чем другие подобные подводные лодки.