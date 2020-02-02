Индонезия приостанавливает авиасообщение с Китаем на фоне распространения коронавируса, сообщает агентство Antara со ссылкой на главу МИД страны Ретно Марсуди, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным агентства, Марсуди заявила в ходе пресс-конференции, что правительство страны решило со среды с 00.00 по местному времени приостановить авиасообщение с Китаем. По словам министра, власти также не будут выдавать визы гражданам КНР.

Отмечается, что запрет на въезд в страну или транзит через нее также будет распространяться и на тех, кто не является гражданами Китая, однако был в стране последние две недели.