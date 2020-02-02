В Китае приказали кремировать тела умерших от коронавируса пациентов в специально отведённых крематориях. Кремация должна проводиться недалеко от места их кончины, а похоронные ритуалы, такие как прощальная церемония, запрещены, сообщает агентство "Синьхуа".

Запрет прописан в совместной директиве госкомитета по делам здравоохранения КНР, министерств гражданской администрации и общественной безопасности КНР, передает Day.Az со ссылкой на informburo.kz.

"Останки инфицированных пациентов не должны перевозиться между разными административными единицами провинциального уровня и не должны сохраняться путём захоронения или другими способами. Тела скончавшихся пациентов должны быть продезинфицированы и помещены медработниками в герметично закрывающийся пакет, который не разрешается вскрывать после запечатывания", - уточнили в агентстве.

2 февраля из китайского города Ухань, в котором зарегистрирована вспышка коронавируса, эвакуировали 83 казахстанца, 80 из них - студенты.