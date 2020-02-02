В районе Акхисар турецкой провинции Маниса произошло землетрясение магнитудой 4,6.

Как сообщает сайт Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), подземные толчки зафиксированы в 03:23 2 февраля, передает агентство "Анадолу", передает Day.Az.

Очаг землетрясения залегал на глубине 5,84 км.