https://news.day.az/world/1199287.html В Турции произошло очередное землетрясение
В Турции произошло очередное землетрясение
В районе Акхисар турецкой провинции Маниса произошло землетрясение магнитудой 4,6.
Как сообщает сайт Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), подземные толчки зафиксированы в 03:23 2 февраля, передает агентство "Анадолу", передает Day.Az.
Очаг землетрясения залегал на глубине 5,84 км.
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