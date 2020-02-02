Самый известный американский сурок-"метеоролог" Фил предсказал в воскресенье наступление ранней весны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

День сурка (Groundhog Day) традиционно отмечается в США 2 февраля. Согласно поверью, в этот день нужно внимательно следить за сурком, вылезающим из своей норы, чтобы узнать, когда наступит весна. Считается, что если сурок не видит своей тени и спокойно покидает нору - зима скоро закончится и весна будет ранняя. Если же день солнечный, сурок видит свою тень и, пугаясь её, прячется обратно в нору - весна придет не скоро.