https://news.day.az/world/1199290.html В США сурок Фил предсказал наступление ранней весны
В США сурок Фил предсказал наступление ранней весны
Самый известный американский сурок-"метеоролог" Фил предсказал в воскресенье наступление ранней весны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
День сурка (Groundhog Day) традиционно отмечается в США 2 февраля. Согласно поверью, в этот день нужно внимательно следить за сурком, вылезающим из своей норы, чтобы узнать, когда наступит весна. Считается, что если сурок не видит своей тени и спокойно покидает нору - зима скоро закончится и весна будет ранняя. Если же день солнечный, сурок видит свою тень и, пугаясь её, прячется обратно в нору - весна придет не скоро.
Тысячи людей собрались в воскресенье в городе Панксатони (штат Пенсильвания), чтобы узнать предсказание сурка Фила.
В воскресенье сурок вышел из своей норы примерно в 7.25 по местному времени и не увидел своей тени.
"Моей тени нет, поэтому весна будет ранней", - говорится в письме, которое зачитал один из представителей "Клуба сурка" от имени Фила. Трансляцию вел телеканал CNN.
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