Несколько человек получили ножевые ранения в результате террористического акта в воскресенье на юге британской столицы, в районе Стретем.

Об этом говорится в сообщении, распространенном Скотленд-Ярдом, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мужчина был застрелен вооруженными полицейскими в Стретеме. На данном этапе мы полагаем, что несколько человек получили ножевые ранения. Обстоятельства выясняются, инцидент признан связанным с терроризмом", - говорится в кратком коммюнике.