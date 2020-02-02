https://news.day.az/world/1199299.html В Лондоне совершен теракт, есть раненые - ФОТО - ВИДЕО
В Лондоне совершен теракт, есть раненые - ФОТО - ВИДЕО
Несколько человек получили ножевые ранения в результате террористического акта в воскресенье на юге британской столицы, в районе Стретем.
Об этом говорится в сообщении, распространенном Скотленд-Ярдом, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Мужчина был застрелен вооруженными полицейскими в Стретеме. На данном этапе мы полагаем, что несколько человек получили ножевые ранения. Обстоятельства выясняются, инцидент признан связанным с терроризмом", - говорится в кратком коммюнике.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре