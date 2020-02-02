Около 20 мирных жителей погибли в результате атаки боевиков на севере Буркина-Фасо.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает агентство Франс Пресс.

Сообщается, что нападение произошло в ночь с субботы на воскресенье в деревне Ламдамол в провинции Сено.

"Вооруженные неизвестные люди атаковали деревню Ламдамол в ночь с субботы на воскресенье, убив около 20 мирных жителей", - сообщил источник.

Он добавил, что нападавшие передвигались на мотоциклах.