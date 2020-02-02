https://news.day.az/world/1199306.html Около 20 человек погибли при атаке боевиков в Буркина-Фасо
Около 20 человек погибли при атаке боевиков в Буркина-Фасо
Около 20 мирных жителей погибли в результате атаки боевиков на севере Буркина-Фасо.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает агентство Франс Пресс.
Сообщается, что нападение произошло в ночь с субботы на воскресенье в деревне Ламдамол в провинции Сено.
"Вооруженные неизвестные люди атаковали деревню Ламдамол в ночь с субботы на воскресенье, убив около 20 мирных жителей", - сообщил источник.
Он добавил, что нападавшие передвигались на мотоциклах.
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