https://news.day.az/world/1199313.html Более 3,5 тысяч человек эвакуировали в Венеции из-за бомбы
Более 3,5 тысяч человек эвакуировали в Венеции из-за бомбы
В Венеции из-за обнаруженной на материковой части города бомбы времен Второй мировой войны были эвакуированы более 3,5 тысяч местных жителей, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Из-за неразорвавшегося снаряда весом 220 кг, власти перекрыли движение всех видов транспорта в районе обнаружения. Уточняется, что бомба была извлечена и в ближайшее время будет обезврежена в открытом море.
Движение транспорта в районе, где был обнаружен снаряд, уже возобновлено.
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