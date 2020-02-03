В Венеции из-за обнаруженной на материковой части города бомбы времен Второй мировой войны были эвакуированы более 3,5 тысяч местных жителей, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Из-за неразорвавшегося снаряда весом 220 кг, власти перекрыли движение всех видов транспорта в районе обнаружения. Уточняется, что бомба была извлечена и в ближайшее время будет обезврежена в открытом море.

Движение транспорта в районе, где был обнаружен снаряд, уже возобновлено.