Байдену пригрозили импичментом в случае его избрания президентом

Республиканская партия США незамедлительно начнет подготовку к импичменту бывшего вице-президента Джозефа Байдена в случае его избрания президентом страны на выборах в ноябре.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким предупреждением выступила в воскресенье в интервью агентству Bloomberg сенатор Джони Эрнст (республиканка от штата Айова).

По ее мнению, демократы в Конгрессе не до конца понимают последствий своего решения попытаться отстранить президента США Дональда Трампа от должности. "Я считаю, что возможность подвергнуться импичменту, что бы за этим ни подразумевалось, [снова] открыта", - заявила сенатор.

"Джозефу Байдену следует быть крайне осторожным в своих пожеланиях, потому что может создаться ситуация, при которой люди сразу после избрания президентом Байдена начнут изъявлять намерение объявить ему импичмент", - отметила Эрнст. С ее точки зрения, участнику предвыборной гонки демократов могут с полным правом предъявить обвинение в том, что в бытность вице-президентом в администрации Барака Обамы ему было поручено искоренять коррупцию на Украине. А сын Байдена одновременно получал более $1 млн в год в правлении украинской компании Burisma, пояснила сенатор.

Сенат сейчас выполняет функции суда присяжных, а Палата представителей выступает стороной обвинения. Для отстранения президента от должности необходима поддержка не менее двух третей сенаторов (67). При нынешнем составе Сената вероятность такого развития событий крайне маловероятна, так как республиканцы занимают в верхней палате 53 из 100 мест.