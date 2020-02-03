Президент США Дональд Трамп поставил в вину бывшему мэру Нью-Йорка Майклу Блумбергу намерение с помощью подставки скрыть свой небольшой рост во время общенациональных теледебатов претендентов на выдвижение кандидатом на пост главы государства от Демократической партии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, на эту тему Трамп высказался в интервью телеканалу Fox News, отрывок которого транслировался в воскресенье.

"Он [Блумберг] желает, чтобы ему дали подставку во время дебатов. Окей, это окей, ничего плохого в этом нет. Люди бывают невысокими", - заметил президент США.

"Но зачем ему давать подставку. Он хочет получить подставку во время дебатов. Она ему положена?" - задал Трамп риторический вопрос и предположил, что этот аспект ставит остальных демократов - участников предвыборной гонки в неравное положение в сравнении с миллиардером Блумбергом. Президент США также заявил, что с удовольствием поборется с бывшим мэром Нью-Йорка, если тот станет кандидатом от Демократической партии на выборах в ноябре.

Телеканал Fox News не уточняет, почему Трамп поднял этот вопрос и откуда он получил информацию о подставке. Рост 77-летнего Блумберга составляет чуть выше 1,7 м. Официальный представитель предвыборного штаба экс-мэра Джули Вуд обвинила американского лидера во лжи. "Он является патологическим лжецом и лжет обо всем: его волосы не являются настоящими, он толстый и наносит искусственный загар", - сказала Вуд.

На прошлой неделе Национальный комитет Демократической партии (НКДП) США внес изменения в порядок проведения общенациональных теледебатов, что позволяет Блумбергу впервые принять в них участие. НКДП отменил правило о допуске к дебатам лишь тех претендентов, которые смогли собрать пожертвования на ведение предвыборной кампании минимум у 225 тыс. человек. Блумберг принципиально финансирует свою кампанию за собственный счет.

Теледебаты претендентов на выдвижение кандидатом на пост президента США от Демократической партии пройдут 7 февраля в Манчестере (штат Нью-Гэмпшир), 19 февраля - в Лас-Вегасе (штат Невада) и 25 февраля - в Чарлстоне (штат Южная Каролина). Национальный съезд Демократической партии состоится 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин). Для выдвижения официальным кандидатом от партии претенденту необходимо заручиться в первом туре голосами как минимум 1990 делегатов из 3979, избранных на собраниях партийных активистов и на первичных выборах.