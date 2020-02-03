Самый высокий в мире небоскреб - Бурдж-Халифа в Дубае - окрасился в цвета китайского флага из-за вспышки коронавируса, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столицы ОАЭ, передает Day.Az.

На стене небоскреба также транслируют слова поддержки китайскому Уханю, который стал эпицентром распространения коронавируса .

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.