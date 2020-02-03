https://news.day.az/world/1199323.html Флаг Китая появился на высочайшем в мире небоскребе в Дубае в поддержку Уханя
Флаг Китая появился на высочайшем в мире небоскребе в Дубае в поддержку Уханя
Самый высокий в мире небоскреб - Бурдж-Халифа в Дубае - окрасился в цвета китайского флага из-за вспышки коронавируса, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столицы ОАЭ, передает Day.Az.
На стене небоскреба также транслируют слова поддержки китайскому Уханю, который стал эпицентром распространения коронавируса .
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре