Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в понедельник на территории юго-западной китайской провинции Сычуань. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил Китайский сейсмологический центр.

Подземные толчки зафиксированы в 00:05 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в районе Цинбайцзян города Чэнду - административного центра провинции. Очаг залегал на глубине 21 км.

Информации о разрушениях и пострадавших в Чэнду, население которого составляет 16,33 млн человек, пока не поступало.