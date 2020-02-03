Новое извержение вулкана Синдакэ с выбросом пепла на высоту семи тысяч метров и сходом потока высокотемпературных газов, пепла и гравия на 900 метров от кратера произошло на юге Японии, сообщило в понедельник главное метеорологическое агентство Японии, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По его данным, камни от извержения вулкана Синдакэ, расположенного на острове Кутиноэрабудзима, разлетались на расстояние 600 метров от кратера.

Сообщений об ущербе и пострадавших не поступало, в настоящее время вулкан "успокоился", судя по прямой трансляции, которую ведет с острова телеканал NHK.

Вместе с тем главное метеорологическое агентство призвало не подходить к кратеру ближе чем на два километра из-за угрозы выбросов камней и пирокластических потоков при новых извержениях.

Это уже не первое извержение действующего вулкана Синдакэ - в последний раз выброс дыма был зафиксирован в январе, а до этого - в ноябре прошлого года. В районе вулкана тогда был поднят уровень опасности до третьего.

Для извержения вулкана в Японии разработана пятиуровневая шкала предупреждений. Третий уровень предполагает запрет на восхождение и приближение к горе.

В последнее время в Японии заметно активизировалась вулканическая деятельность. В августе прошлого года были зафиксированы два извержения вулкана Асама на границе префектур Гумма и Нагано в центре основного японского острова Хонсю. А годом ранее произошло непрогнозируемое извержение вулкана Онтакэ в префектуре Нагано, которое унесло жизни 57 человек. Через два месяца после него был зафиксирован самый высокий за 19 лет выброс вулканического шлака из вулкана Асо на юге страны.