Число заболевших вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонией в Китае возросло до 17 205 человек, количество летальных исходов достигло 361. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, говорится в опубликованном в понедельник заявлении Государственного комитета по делам здравоохранения КНР.

"По состоянию на 00:00 2 февраля (20:00 GMT+4 воскресенья) число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Китае достигло 17 205, состояние 2 296 человек оценивается как тяжелое, 475 пациентов выписаны из больницы, количество летальных исходов достигло 361. В общей сложности зафиксировано 21 558 предполагаемых случаев заболевания", - говорится в сообщении.

Как следует из заявления ведомства, только в воскресенье в Китае было установлено 2 829 новых случаев заболевания и 57 смертельных случаев.

"В общей сложности 189 583 человека имели тесный контакт с зараженными, из них 152 700 человек находятся под медицинским наблюдением", - указывается в сообщении комитета.