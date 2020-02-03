Вылет рейса из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов
Пассажирский самолет авиакомпании Air France не смог вовремя вылететь из парижского аэропорта Шарль де Голль в Москву из-за драки в кабине пилотов. Об этом рассказал один из пассажиров лайнера, передает Day.Az со ссылкой на iz.ru.
По его словам, самолет должен был подняться в воздух в 12:45 (14:45 по бакинскому времени) и направиться в Шереметьево. Лайнер вырулил на полосу, однако затем вернулся.
"Только начали выезжать на встречную полосу, как услышали скандалы в кабине пилотов", - приводит его слова РЕН ТВ.
Собеседник отметил, что пассажиров оповестили о потасовке в кабине, и теперь они могли взлететь только после замены экипажа.
Экипаж заменили, и самолет поднялся в воздух, однако из-за холода в салоне через час после начала полета командир судна принял решение возвращаться в Париж.
В аэропорту пассажиров пересадили в другой лайнер, который в итоге долетел до Москвы.
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