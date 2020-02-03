Сотни медицинских работников в Гонконге, включая врачей и медсестер, вышли в понедельник на забастовку. Как сообщает радиостанция RTHK, они требуют от властей полного закрытия границы с материковым Китаем, чтобы предотвратить вспышку в мегаполисе коронавирусной инфекции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Организатором акции выступило новое профсоюзное объединение медработников (Hospital Authority Employees Alliance). Его активисты опасаются, что гонконгские больницы не смогут справиться с наплывом пациентов в случае разрастания эпидемиологической угрозы при большом потоке людей, пересекающих границу. Профсоюз пригрозил вывести на протесты до 6 тыс. медиков на следующий день, если администрация не ответит на их требования до вечера понедельника.

За последние сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Гонконге достигло 15.

Из-за эпидемиологической угрозы здесь закрыты туристические, культурные и спортивные объекты, отменены массовые мероприятия, продлены до марта школьные каникулы. С 30 января город приостановил железнодорожное и паромное сообщение с материковым Китаем, сократил вдвое количество авиарейсов с городами КНР. Также приостановлена выдача разрешений на въезд в Гонконг китайских туристов. Однако о полном закрытии границы речи пока не идет.