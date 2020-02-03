Восемь из 19 инфицированных новым коронавирусом, лечившихся в таиландских больницах, выздоровели и вернулись домой, остальные продолжают лечение. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в бюллетене департамента общественных связей при премьер-министре Таиланда, который опубликован на сайте ведомства.

Среди выздоровевших - восемь граждан КНР, которые приехали в Таиланд в качестве туристов в конце декабря - середине января, и одна гражданка Таиланда, вернувшаяся из туристической поездки в Ухань перед Новым годом. Из 11 человек, остающихся в больницах - 10 туристов из Китая и один таиландский водитель такси, подвозивший в больницу китайского туриста - одного из 9 выздоровевших.

В воскресенье были официально объявлены результаты первой в Таиланде попытки лечения коронавируса лекарствами от вирусного гриппа и ВИЧ: врачам инфекционного отделения государственной больницы Ратчавитхи в Бангкоке удалось вылечить ими пациентку, которая была госпитализирована с тяжелой пневмонией, вызванной новым коронавирусом. Воспаление удалось погасить за 48 часов, а через несколько дней после начала лечения анализ пациентки на наличие в организме коронавируса поменял знак с положительного на отрицательный, говорится в бюллетене департамента общественных связей.