https://news.day.az/world/1199410.html Тысячи птиц атаковали парковку торгового центра в Техасе - ВИДЕО
Тысячи птиц атаковали парковку торгового центра в Техасе - ВИДЕО
В социальной сети Twitter появилось видео, как тысячи птиц прилетели на парковку возле торгового центра в Техасе, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
На кадрах видно, как прилетевшие птицы разместились на дороге, автомобилях, электропроводах, деревьях.
"Это сумасшествие! Посмотрите на этих птиц, они повсюду! Просто тысячи, тысячи и тысячи птиц", - прокомментировала шокированная увиденным автор ролика.
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