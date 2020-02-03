В социальной сети Twitter появилось видео, как тысячи птиц прилетели на парковку возле торгового центра в Техасе, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

На кадрах видно, как прилетевшие птицы разместились на дороге, автомобилях, электропроводах, деревьях.

"Это сумасшествие! Посмотрите на этих птиц, они повсюду! Просто тысячи, тысячи и тысячи птиц", - прокомментировала шокированная увиденным автор ролика.

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