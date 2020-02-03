В Сети появилось видео, на котором запечатлены действия правоохранителей в одном из китайских городов, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Как сообщает Metro.co.uk, ролик могли снять в городе Наньтун - на кадрах видно, как люди в масках замуровывают жителей в квартире, в то время как находящаяся внутри женщина просит о помощи.

Предполагается, что в квартире находится семья из Уханя, которая приехала в город. Издание уверяет, что на табличке у двери написано: "Держитесь подальше, никаких контактов".

Впрочем, официальных подтверждений информации о подобных действиях местных жителей не поступало.

По состоянию на 2 февраля вспышка нового коронавируса в Китае унесла жизни свыше 300 человек. Также первый случай смерти от коронавируса был зафиксирован за пределами КНР.

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