https://news.day.az/world/1199467.html Вулкан в Японии выбросил столб пепла на 7 километров - ВИДЕО
Вулкан в Японии выбросил столб пепла на 7 километров - ВИДЕО
В японской префектуре Кагосима произошло мощное извержение вулкана Синдакэ, сопровождающееся сильным пирокластическим потоком. Столб пепла достиг высоты семи километров, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
Извержение произошло утром 3 февраля. Видео, на котором запечатлены последствия извержения вулкана, размещены японским телеканалом NHK.
По данным Национального метеорологического управления Японии, в данный момент сохраняется опасность повторной активности Синдакэ. Метеорологи порекомендовали местным жителям не приближаться к вулкану ближе, чем на два километра.
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