Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился депортировать иностранцев с коронавирусом, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Мишустин подчеркнул, что в России есть все необходимые лекарства и средства защиты от распространения заболевания. По его словам, российская сторона направит в Китай гуманитарную помощь.

Накануне российский премьер подписал постановление, приравнивающее китайский коронавирус к ВИЧ и чуме.