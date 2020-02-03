https://news.day.az/world/1199477.html Мишустин распорядился депортировать иностранцев с коронавирусом
Мишустин распорядился депортировать иностранцев с коронавирусом
Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился депортировать иностранцев с коронавирусом, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Мишустин подчеркнул, что в России есть все необходимые лекарства и средства защиты от распространения заболевания. По его словам, российская сторона направит в Китай гуманитарную помощь.
Накануне российский премьер подписал постановление, приравнивающее китайский коронавирус к ВИЧ и чуме.
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