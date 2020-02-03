Южнокорейская корпорация Samsung Electronics закроет свой крупнейший в КНР розничный магазин до конца недели на фоне новостей о распространении коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщило в понедельник агентство Yonhap со ссылкой на представителя компании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Флагманский салон Samsung площадью 800 кв. м открылся в Шанхае в октябре прошлого года и стал самой крупной торговой точкой корпорации в КНР. "Мы приняли решение временно закрыть [магазин] из соображений безопасности, - цитирует агентство сотрудника компании. - Возобновление работы будет зависеть от ситуации в Китае". По его словам, магазин приостановит продажу товаров до 9 февраля.

1 февраля американская телекоммуникационная компания Apple также объявила о прекращении до 10 февраля розничных продаж в своих официальных магазинах на территории Китая.