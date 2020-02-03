Авиакомпания S7 полностью останавливает рейсы в Китай, в том числе в специальный административный район Гонконг, с 4 февраля по 28 марта из-за вспышки коронавируса. Об этом говорится в сообщении компании. Перевозчик "видит риски в продолжении выполнения рейсов в и из Китая", базовая проверка в аэропорту вылета не позволяет "гарантированно выявить первичные симптомы возможной инфекции", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"S7 Airlines приняла решение с 4 февраля по 28 марта 2020 года полностью остановить полеты в города Китая и Гонконг. Полеты будут прекращены после выполнения 4 февраля рейса S7 5724 Пекин - Новосибирск (прилет в 10:00 по местному времени)", - отмечается в сообщении.

Всем пассажирам будет оформлен полный возврат стоимости авиабилетов.

С 1 февраля ограничено осуществление российскими и китайскими авиакомпаниями регулярных пассажирских воздушных перевозок, в том числе коммерческих, из России в Китай и в обратном направлении. Исключение составляют регулярные рейсы Москва - Пекин, Москва - Шанхай, Москва - Гуанчжоу, Москва - Гонконг (это частоты "Аэрофлота"), а также регулярные рейсы четырех китайских авиакомпаний в Москву.