Чехия в понедельник прощается с умершим 20 января главой верхней палаты парламента Ярославом Куберой, в стране в этот день объявлен государственный траур, наполовину приспущены национальные флаги на учреждениях, в полдень на 140 секунд будут включены сирены, сообщила пресс-служба сената, mпередает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"В память о Ярославе Кубере, который занимал второй по значимости политический пост в республике - главы сената, понедельник в Чехии объявлен днем гостраура, наполовину приспущены флаги на учреждениях, в 12.00 по всей стране на 140 секунд будут включены сирены. В пражском концертном зале Rudolfinum, а также в театре города Теплице, где будет выставлен гроб с телом Куберы, состоятся траурные заседания общественности", - говорится в сообщении.

Кубера скончался на 73-м году жизни 20 января и стал первым чешским политиком на высокой должности, ушедшим из жизни при исполнении своих обязанностей. Он возглавлял сенат в течение чуть более одного года, до этого был его рядовым членом. Кроме того, в течение 24 лет подряд был приматором (главой) города Теплице на западе республики. Президент Чехии Милош Земан уже заявил о том, что в день образования республики посмертно наградит Куберу высшей государственной наградой - орденом Белого льва.

Кубера был широко известен в республике как человек разносторонних интересов, остроумный собеседник, а также противник ограничения курения, в чем видел ущемление личной свободы. После встречи с Земаном в середине января этого года глава сената сообщил журналистам о том, что выкурил за 2 часа беседы 16 сигарет.

В 2017 году Кубера исполнил роль чешского президента Эдварда Бенеша в историческом фильме "Томан" режиссера Ондрея Трояна, ранее он сыграл несколько небольших ролей в спектаклях теплицкого драматического театра.