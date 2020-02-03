Первый специализированный госпиталь по лечению коронавируса, построенный за 10 суток в китайском городе Ухань, в понедельник принял первую группу пациентов, у которых подтвердился диагноз, говорится в сообщении правительства провинции Хубэй, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Строительство госпиталя "Хошэньшань" началось 23 января и для того, чтобы принять первого больного в необходимых для этого условиях, 7 тысяч рабочих трудились круглосуточно на протяжении последних 10 дней. Утром в понедельник 10 машин скорой помощи перевезли первую группу пациентов в госпиталь, где, как уверяют власти, была проведена вся необходимая предварительная работа по дезинфекции помещений и созданию безопасной среды для пациентов.

Госпиталь "Хошэньшань" площадью 25 тысяч квадратных метров рассчитан на то, чтобы одновременно разместить около 1 тысячи пациентов. Специально для работы здесь вооруженные силы КНР направили 1400 медиков из военно-медицинских институтов сухопутных войск, ВВС, ВМС, объединенных сил тылового обеспечения. Также сюда прибыли 15 экспертов центра по контролю и профилактике заболеваний НОАК и Военно-медицинского научно-исследовательского института при академии военных наук НОАК.

Власти сообщили, что при возведении больницы использовались самые передовые технологии сборного строительства, что позволило по максимуму применить уже готовые изделия и значительно сэкономить время.

Для того чтобы избежать перекрестной инфекции, в каждой изолированной палате есть специальный отсек из двойного стекла для передачи медикаментов и еды пациентам, при этом все, что проходит через этот отсек, обрабатывается ультрафиолетовыми лучами для дезинфекции. В каждой палате по две кровати и отдельный туалет.

Также сообщается, что госпиталь не будет загрязнять окружающую среду и не станет угрозой для местных жителей и природы, так как все сточные воды должны пройти строгие процедуры очистки. Сначала все сточные воды из больницы будут собираться в специальном резервуаре для предварительной дезинфекции, далее их направят на специальную станцию для биохимической очистки сточных вод, после чего будет проведена тщательная проверка качества воды, и только после этого ее сбросят в городскую систему канализации.

По предварительным расчетам, госпиталь будет производить до 800-1000 тонн сточных вод в день, при этом мощность системы очистки сточных вод, установленная в госпитале, рассчитана на очистку 80 тонн в час. А для того, чтобы предотвратить просачивание дождевой воды в землю под госпиталем и вокруг него, строители сделали три слоя защиты, включая бетонный фундамент, противофильтрационный экран из геомембраны и железобетонный пол. Дождевая вода будет собираться в специальном резервуаре для хранения, а затем после дезинфекции сбрасываться в городскую канализационную систему.

После завершения строительства госпиталь был передан соответствующим подразделениям Народно-Освободительной армии Китая в качестве специализированного госпиталя для централизованного лечения пациентов с пневмонией, вызванной новым типом коронавирусом.

При этом пока неясно, будет ли он использоваться после того, как удастся справиться с вспышкой заболевания.

Власти города в связи со вспышкой пневмонии, вызванной новым типом коронавируса и постоянно растущим числом зараженных, приняли решение построить два специализированных госпиталя. Второй госпиталь "Лэйшэньшань", начнет принимать пациентов 6 февраля. Его площадь составит 60 тысяч квадратных метров, из них 51 тысяча квадратных метров будет выделена для размещения пациентов в необходимых карантинных условиях, а 9 тысяч квадратных метров - для круглосуточного размещения медперсонала. Здесь можно будет разместить до 1600 койко-мест.

Обе больницы решили построить по модели госпиталя "Сяотаншань" в Пекине, который возвели за семь дней во время эпидемии SARS (атипичной пневмонии) в апреле 2003 года, чтобы справиться с большим числом пациентов.