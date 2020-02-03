Организаторы этапа Формулы-1 в Китае из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV хотят поменяться датами проведения гонок с Россией. Согласно утвержденному календарю, гран-при Китая должен пройти с 16 по 19 апреля, а гран-при России - с 24 по 27 сентября.

Представители гонки в Шанхае выступили с инициативой обменяться датами. Как сообщает издание Speedweek, Российская автомобильная федерация не получала формального запроса от китайской стороны, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

При этом, промоутер российского этапа Формулы-1 Алексей Титов в интервью ТАСС заявил: "Дата Гран-при утверждена Международной автомобильной федерацией (FIA) в октябре прошлого года и остается без изменений".

Ранее стало известно, что руководство Формулы-Е совместно с FIA приняло решение отменить гоночный этап в Китае.

Китай стал эпицентром нового коронавируса 2019-nCoV - вспышка неизвестной пневмонии, которая была зарегистрирована в декабре 2019 года. Число заразившихся перевалило за 17 тысяч человек, скончались от инфекции уже более 360.