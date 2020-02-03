Под прозрачным халатом одного из них видна полицейская форма. Достоверно неизвестно, где именно снято видео, а также какие-либо подробности, передает Day.Az со ссылкой на korrespondent.net.

На улицах китайского города Ухань появились вооруженные патрули в медицинском обмундировании. Видео распространяется в социальных сетях с 1 февраля.

На коротких роликах видно, как трое людей в халатах и белых масках идут по опустевшему закоулку, при этом они держат оружие наизготовку. Под прозрачным халатом одного из них видна полицейская форма.

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Достоверно неизвестно, где именно снято видео, а также какие-либо подробности.

Коронавирус 2019-nCoV впервые зарегистрировали в китайском городе Ухань. С 22 января Ухань был закрыт на карантин, а позже перекрыли около 20 соседних городов.

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