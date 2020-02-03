Авиационные власти Ирана заявили, что после появления в украинских СМИ разговора диспетчеров и пилота самолета Iran Aseman Airlines в момент крушения Boeing авиакомпании "Международные авиалинии Украины", Тегеран больше не будет предоставлять материалы расследования авиакатастрофы Киеву. Об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на организацию гражданской авиации Ирана, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Пилот иранского лайнера авиакомпании Iran Aseman Airlines, который шел на посадку в момент крушения самолета "Международные авиалинии Украины" под Тегераном, сообщил диспетчерам, что видел вспышки, напоминающие запуск ракеты, следует из записи разговоров иранских диспетчеров с пилотами, опубликованной ТСН.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью ТСН заявил, что Киев обладает доказательствами, что Иран с самого начала знал, что украинский самолет был сбит ракетой. По его словам, это запись разговоров диспетчеров с самолетом Ирана, который шел тогда на посадку.

"Этот файл содержался в материалах, которые находились в распоряжении объединенной группы расследования авиакатастрофы, он был предоставлен группе украинских специалистов. Эти действия со стороны Украины стали причиной того, что никакие материалы мы им больше передавать не будем", - заявил глава организации гражданской авиации Хасан Резаифар.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все 176 человек на борту.

