Гуанчжоу находится на юге Китая, в 800 км от Уханя. Больше всего вирус распространен в Ухане, Гуанчжоу, Шенчжене и Гонконге. Это промышленные города, где проживает очень много людей. Об этом сказал в понедельник Trend руководитель компании Cemsa, турецкий бизнесмен Джемал Сараджоглу, 10 лет занимающийся бизнесом в китайском Гуанчжоу, передает Day.Az.

"Выходя на улицу, мы надеваем маски, часто должны мыть руки после того, как садимся в метро и автобусы. Необходимо соблюдать все правила гигиены. Запрещено здороваться за руку. По сегодняшней информации, вирусом заражены примерно 20 тысяч китайцев, скончались около 400 человек. Сообщалось, что стремительная миграция вируса в связи с возвращением жителей будет наблюдаться еще неделю", - сказал бизнесмен.

Он добавил, что на улицах очень мало людей, они остерегаются выходить из дома: "Самая большая проблема связана с возвращением в Ухань 5 миллионов жителей этого города, которые уехали в другие города в связи с празднованием Нового года. Люди должны вернуться в Гуанчжоу и Шенчжень. Поэтому в предстоящие дни случаев заражения вирусом будет больше, но потом ситуация может быть взята под контроль".

Что касается сопутствующих проблем, то Сараджоглу сказал, что в Ухане трудно найти многие продукты: "Люди могут покупать хлеб, фрукты, овощи в том количестве, которое контролируется государством, но все же трудности есть".

Бизнесмен сказал, что самой большой проблемой в Китае является то, что люди едут работать из Уханя или близлежащих к нему мест в Гуанчжоу и Шенчжень. Кроме того, после каникул люди вернутся. Вследствие такого передвижения люди находятся в тесном контакте друг с другом, поэтому вирус быстро передается: "По последней информации, в Шенчжене зафиксированы новые случаи заражения вирусом. Заболевшими стали люди, которые приезжают в этот город работать из других мест. Другая проблема в том, что если человек является носителем вируса, то в течение двух недель у него не наблюдается признаков болезни (он не кашляет, температура не повышается), но он может передать вирус другому, поэтому выявить болезнь очень трудно".

На вопрос "Какие меры предпринимает государство?", Сараджоглу ответил, что государство рекомендует по возможности больше не выходить из дома: "До 10 февраля все закрыто. В Ухане, Шенчжене, Гуанчжоу, Урумчи, Сиане не будут работать фабрики и заводы. Людей предупредили, что если кто-то ходит на работу, то по дороге они не должны общаться с другими людьми. Если до 10 февраля число зараженных будет расти, то государство может продлить закрытие рабочих мест до 15-20 февраля. Сначала эта дата ограничивалась 31 декабря, потом была продлена до 3 февраля, сейчас - до 10 февраля. Но компании продолжают платить людям зарплату, даже если они не ходят на работу".

По его словам, в Ухани многие люди покинули свои дома и уехали: "Но затем, как только государство запретило осуществлять авиарейсы в/из Уханя и перекрыло магистральные дороги, никто больше не смог выезжать из города. Сейчас Ухань покидать запрещено".

Бизнесмен подчеркнул, что распространение вируса негативно отразилось на бизнесе, приведя к финансовым потерям: "Мы экспортируем электрооборудование из Гуанчжоу в Турцию, а из Азербайджана и Грузии импортируем в Китай вино. В данный момент никаких операций по импорту и экспорту не проводится. В последний раз мы поставили сюда азербайджанские вина в октябре-ноябре прошлого года. Если поступят новые заказы, то не верю, что поставки будут легкими. Поэтому сейчас мы просто заняли выжидающую позицию. Государство заявило, что в налоговых выплатах за рабочие места будут преференции".

На просьбу прокомментировать видео, распространенное ранее в соцсетях в связи со скончавшимся на улице человеком, которому никто не помог, турецкий бизнесмен отметил, что это неправда: "Входя в метро, автобус, супермаркет, везде у всех проверяют температуру тела и только потом впускают внутрь. Если у кого-то выявлена болезнь, то врачи незамедлительно оказывают помощь. На улицах нет людей, скончавшихся от вируса".

В заключение глава компании Cemsa добавил, что в больницах Гуанчжоу находится примерно 300 больных: "В больницах Гуанчжоу, Шенчженя проблем нет. Мест не хватает в больницах Уханя, где больше всего распространен вирус. Правительство Китая контролирует все вопросы, но Китай - огромная страна, поэтому управлять и контролировать передвижение людей нелегко".