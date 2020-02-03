Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) заявило о своей причастности к атаке на юге Лондона, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В воскресенье, 2 февраля, неизвестный напал на прохожих с ножом на юге британской столицы в районе Стретем. Полиции удалось его ликвидировать. В результате атаки злоумышленник ранил троих человек. Позже правоохранители выяснили, что мужчина отсидел срок за терроризм и распространение экстремистских материалов.

Согласно данным агентства, нападавший был одним из боевиков ИГ.