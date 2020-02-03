В ходе встречи в Берлине с канцлером Австрии Себастьяном Курцем обсуждались вопросы, связанные с планированием будущего бюджета ЕС, а также миграционные вопросы, меры по защите климата и двухсторонние отношения. Об этом сообщила журналистам канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы обсудили вопросы двухсторонних отношений, формирование нового правительства, которое ставит другие акценты в некоторых вопросах. Затем мы быстро перешли к климатической политике. Германия и Австрия разделяют общие цели. Мы исходим из единой позиции, если речь идет об европейской green deal, по которой ожидаем в этом году еще интересные переговоры с ЕС", - сказала Меркель.



"Мы говорили по вопросу среднесрочных финансовых вызовов. Это, возможно, самая острая тема, потому что 20 февраля мы примем участие во внеочередном саммите Совета ЕС, и до этого глава совета... представит нам проект для следующих лет. Австрия и Германия находятся в общей ситуации, мы плательщики, и мы, конечно, в этой связи испытываем ограничения", - сказала Меркель.

Она добавила, что в связи с выходом Великобритании из ЕС "ожидания от плательщиков выросли, но не возможности (государств, отчисляющих средства в бюджет ЕС - ред)".

Как заявил журналистам на пресс-конференции канцлер Австрии Себастьян Курц, Германию и Австрию "связывают общие подходы и цели во многих областях", однако что касается принятия будущего бюджета ЕС, то Курц назвал его "сложным процессом", в ходе которого нынешние плательщики "считают актуальные предложения (по отчислениям в бюджет ЕС - ред) слишком высокими", рассчитывают на "интенсивный процесс переговоров".

"Признаю, что это большой вызов, необходима готовность к компромиссу со стороны всех участников, мы очень четко будем говорить о том, куда мы направим наши средства", - добавила Меркель.

На встрече обсуждалась также тема миграции, по словам канцлера ФРГ, тут есть "сходства и различия" в позиции Берлина и Вены. В частности, Германия "может представить себе поддержку возобновления миссии "София", тема эмбарго на поставку вооружения в Ливию также важна", считает Меркель. Вместе с тем в Берлине "заинтересованы в реформе общей миграционной системе", потому что "обе страны хотят внести вклад в то, чтобы мигранты и беженцы были приняты" в ЕС, однако "есть интерес в честном и справедливом распределении", добавила канцлер.

Как заявил Курц, в Вене поддерживают общеевропейскую политику развития и помощь странам, откуда в Европу прибывают мигранты и беженцы, однако выступают против миссии "София".

Миссия "София" с использованием военно-морских сил стран ЕС была создана в 2015 году для борьбы с контрабандой людей и вооружений в международных водах у побережья Ливии. В 2019 году было принято решение о ее прекращении.

