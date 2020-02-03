Малазийцев, эвакуированных из Китая, на две недели поместят в карантин. Об этом сообщил телеканал Channel News Asia со ссылкой на Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям Малайзии, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Все 141 пассажир пройдут медосмотр в соответствии с договоренностями с авиационными властями международного аэропорта Тианьхе Ухань перед тем, как взойдут на борт самолета, чтобы вернуться в Малайзию", - сообщило агентство.

При этом ведомство пока не знает, сколько времени уйдет на медицинские проверки, иммиграционные формальности и выдачу разрешения на вылет.

По прилету в аэропорт Куала-Лумпура эвакуированные не попадут в здание терминала. Тех, у кого выявят признаки заражения коронавирусом, доставят в больницу, остальные же будут доставлены на отдельном автобусе в спеццентр для проведения медосмотра. При этом агентство отказалось пояснить, где именно будут размещены эвакуированные.



"Будет предоставлено питание, полиция обеспечит наблюдение", - сообщила представитель агентства Нур Дализа Дохат, слова которой приводит канал.

"За прилетевшими будут наблюдать 14 дней, даже если тесты на коронавирус дадут отрицательный результат", - добавила Дохат.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

