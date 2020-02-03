В борьбе с коронавирусом "виден свет в конце тоннеля". Об этом заявил посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Не могу сказать точно, как скоро. Это может быть неделя, десять дней, не могу назвать точно. Но очень-очень скоро наступит перелом в этой ситуации. И когда все эти люди инфицированные стабилизируются и (будут - ред.) изолированы, получат хорошее лечение, я думаю, что мы быстро справимся с нынешней ситуацией. Виднеется свет уже в другом конце тоннеля, так что мы с такой уверенностью работаем", - сказал Ханьхуэй на пресс-конференции.



Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

