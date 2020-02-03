Украина настаивает на всестороннем и полном расследовании всех обстоятельств авиакатастрофы возле Тегерана и находится на постоянной связи с коллегами в Иране. Об этом заявил в понедельник секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее Телевизионная служба новостей опубликовал разговор диспетчеров и пилота самолета Iran Aseman Airlines в момент крушения Boeing авиакомпании "Международные авиалинии Украины". Согласно записи, пилот иранского лайнера, который шел на посадку в момент крушения самолета "Международные авиалинии Украины" под Тегераном, сообщил диспетчерам, что видел вспышки, напоминающие запуск ракеты. После этого, как сообщило агентство Mehr, авиационные власти Ирана заявили, что Тегеран больше не будет предоставлять материалы расследования авиакатастрофы Киеву.

"Сегодня комиссия по расследованию причин катастрофы продолжает работу и работает в штатном режиме, мы на постоянной связи с нашими коллегами, которые находятся в Иране. Позиция Украины остается неизменной: мы настаиваем на всестороннем и полном расследовании всех обстоятельств катастрофы и выплате соответствующих компенсаций семьям погибших согласно нормам международного права", - цитирует Данилова пресс-служба СНБО.

Он также отметил, что Киев ожидает от иранской стороны соблюдения всех международных требований по расследованию авиакатастрофы.



Выполнявший рейс в Киев Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

Иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно - за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины заявил, что ожидает от Тегерана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

