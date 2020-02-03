Разведслужба Дании в понедельник арестовала трех граждан Ирана, входящих в группу Движения сопротивления за освобождения Ахваза (ASMLA), по подозрению в шпионаже в пользу Саудовской Аравии. Об этом сообщает издание DR со ссылкой на главу датской разведки, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Кроме того, обвинения в шпионаже и покушении на убийство заочно предъявлены еще одному гражданину Ирана. Согласно данным датских спецслужб, в сентябре 2018 года он планировал теракт с целью устранить задержанных в понедельник высокопоставленных представителей ASMLA.

"Это очень сложное дело. Иран и Саудовская Аравия перенесли свой конфликт на датскую землю. Это недопустимо", - заявил глава датской разведслужбы Финн Борх Андерсен.

Движение сопротивления за освобождения Ахваза борется за независимость нефтеносного региона Хузестан на юго-западе Ирана. До 1925 года территория называлась аль-Ахваз, там проживает преимущественно арабское население. Организация признана террористической властями Ирана.

