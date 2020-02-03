https://news.day.az/world/1199641.html Эрдоган: Почти миллион сирийцев покинули Идлиб и направляются к границе с Турцией
Эрдоган: Почти миллион сирийцев покинули Идлиб и направляются к границе с Турцией
Приблизительно миллион сирийцев покинули сирийскую провинцию Идлиб и направляются в сторону границы с Турцией.
Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на пресс-конференции в Киеве, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"В Идлибе проживает от 3 до 4 млн людей. Сейчас около миллиона сирийцев его покинули, они идут к нашей границе. Турции уже будет сложно принять [такое количество] беженцев", - подчеркнул Эрдоган.
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