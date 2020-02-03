В Китае из-за вспышки коронавируса, от которого погибли несколько сотен человек, многие компании перевели сотрудников на работу из дома. Это может стать началом самого масштабного в мире эксперимента в этой сфере, констатировал Bloomberg. В настоящее время большинство китайцев находятся в отпусках по случаю наступления Нового года по лунному календарю. Со временем численность работающих удаленно будет сопоставима с масштабами армии, указывает агентство.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, большую опасность складывающаяся ситуация представляет для коворкинг-пространств. Например, компания Beeplus отложила открытие офиса в Пекине. Если никто не будет приходить туда, чтобы работать, фирма обанкротится. В то же время для многих компаний, которые приняли решение разогнать "сотрудников по домам", это решает только часть проблем. К примеру, производитель чехлов на смартфоны Casetify был вынужден остановить работу. Фабрики, с которых поступали товары, временно остановлены. Запасов хватит на 30 дней, но если ситуация не улучшится, плана "Б" у компании нет.

По последним данным, коронавирус 2019-nCoV диагностирован в Китае более чем у 17 тысяч человек, погиб 361 человек, еще один заболевший умер на Филиппинах. За пределами Китая заболели более 100 человек. В России заболевание выявили у двух граждан Китая, в настоящий момент они находятся в больницах Забайкалья и Тюмени. Железнодорожное сообщение между Россией и Китаем полностью прекращено.