Власти КНР рассчитывают на послабления в условиях торгового соглашения с администрацией Трампа из-за ситуации вокруг коронавируса.

Реализация соглашения между Пекином и Вашингтоном может быть затруднена из-за эпидемии инфекционного заболевания.

В агентстве Bloomberg со ссылкой на неназванные источники сообщили о том, руководство Китая ожидает "гибкости" от США в выполнении торговой сделки, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По сведениям одной из журналисток агентства, власти КНР ожидают, что США согласится на "более гибкое" выполнение условий в рамках первой фазы торгового соглашения между двумя странами. В подписанном документе содержится пункт о том, что страны проведут консультации в случае природной катастрофы или другого непредвиденного события".

Вспышка коронавируса, начавшаяся в декабре 2019 г., по состоянию на 3 февраля 2020 г., по официальным данным, привела к заражению более 17 тыс. человек, более 360 заболевших в КНР умерли.

Из-за вируса власти ряда стран приняли меры по ограничению транспортного сообщения с Китаем, а также приняли действия по вывозу своих граждан из страны.

Опасения о распространении заболевания продолжают оказывать давление на финансовые рынки, негативно отражаясь на стоимости сырьевых активов, а также котировках многих компаний.

В США инвестбанки уже начали процесс пересмотра прогнозов по темпам роста американской экономики в I квартале 2020 г. - с прогнозами о более медленном росте ВВП США в начале года из-за ситуации с коронавирусом. Власти КНР в дальнейшем также могут пересмотреть прогнозы по ВВП Китая в этом году.

В рамках подписанного 15 января 2020 г. в Вашингтоне торгового соглашения Китай обязался осуществить масштабные закупки американских товаров - в течение двух лет КНР обязалась приобрести у США продукцию в объеме $200 млрд. Вполне возможно, что с учетом предварительных оценок влияния эпидемии коронавируса на деловую и потребительскую активность в экономике страны в Пекине решили начать переговорный процесс с администрацией Трампа по снижению объема взятых обязательств.