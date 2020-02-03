https://news.day.az/world/1199655.html Турция в ответ на обстрел своих военных в Идлибе "нейтрализовала" более 70 сирийских солдат
Турция в ответ на обстрел своих военных в Идлибе "нейтрализовала" более 70 сирийских солдат
Турция в ответ на обстрел своих военных в Идлибе "нейтрализовала" 76 сирийских солдат.
С таким утверждением выступил в понедельник министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Удары были нанесены по 54 целям режима [президента Сирии Башара Асада]. Согласно информации, полученной из различных источников, на данный момент нейтрализовано 76 военнослужащих режима", - приводит его слова телеканал NTV.
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