Турция в ответ на обстрел своих военных в Идлибе "нейтрализовала" 76 сирийских солдат.

С таким утверждением выступил в понедельник министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Удары были нанесены по 54 целям режима [президента Сирии Башара Асада]. Согласно информации, полученной из различных источников, на данный момент нейтрализовано 76 военнослужащих режима", - приводит его слова телеканал NTV.