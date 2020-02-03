Правительство Бразилии отправит самолет ВВС, чтобы эвакуировать своих граждан из китайского города Ухань, эпицентра распространения нового коронавируса. Об этом сообщил глава администрации бразильского президента Оникс Лоренцони, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Воздушное судно ВВС заберет группу граждан Бразилии не позднее вторника", - заявил чиновник в эфире радиостанции Radio Gaúcha. Он отметил, что как на пути туда, так и обратно самолет сделает промежуточные посадки в Израиле.

По словам Лоренцони, в Ухане находятся порядка 30-40 бразильцев, и посольство Бразилии уточняет, кто из них хочет вернуться домой.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

