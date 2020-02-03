Президент Украины Владимир Зеленский сообщил детали своих переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Важными для нас являются вопросы диверсификации источников энергоснабжения. Мы обсудили возможность транспортировки каспийского газа по газопроводу TANAP (Трансанатолийский трубопровод. - Прим. ред.) через соответствующие коннекторы в Украину", - сказал Зеленский по итогам переговоров с Эрдоганом в Киеве.

Речь идет об азербайджанском газе с каспийских месторождений.

Первая часть проекта - газопровод TANAP мощностью 16 миллиардов кубометров в год из Азербайджана через Грузию и Турцию до границы с Грецией - уже готов. Сейчас достраивается Трансадриатический газопровод мощностью десять миллиардов кубов через Грецию, Албанию и, по дну Адриатического моря, в Италию.

Также Зеленский сообщил, что Киев и Стамбул намерены увеличить двусторонний товарооборот до десяти миллиардов долларов и ускорить переговоры по созданию зоны свободной торговли.

