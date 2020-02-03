Президент Ирана Хасан Роухани в разговоре с главой дипломатии ЕС Жозефом Боррелем не исключил, что Тегеран может пересмотреть сотрудничество с МАГАТЭ в случае возникновения "новых обстоятельств", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Иран по-прежнему остается привержен тому, что касается инспекций МАГАТЭ, и этот процесс инспектирования продолжится, как это было и до сегодняшнего дня, если только мы не столкнемся с новыми обстоятельствами", - сказал Роухани, чьи слова приводятся на его официальном сайте.

Президент Ирана также подтвердил главе дипломатии ЕС, что Тегеран вернется к выполнению ядерных обязательств, от которых отказался, как только европейская сторона сделки выполнит свои обязательства, выразив готовность совместно с Европой решать возникшие вокруг соглашения проблемы.

При этом Роухани отметил, что Иран не выходил за рамки сделки, отказываясь выполнять ее положения.

В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, в начале января перейдя к "последнему" пятому отказу выполнять положения соглашения.

