ОАО "Гомельтранснефть Дружба" приступило к ремонту новых участков магистральных нефтепроводов "Унеча-Мозырь" и "Мозырь-Брест", планируемое начало подключения линий - 7 февраля. Об этом в понедельник сообщает белорусский оператор "Дружбы" на своем сайте, передает ТАСС.

Нефтепровод "Дружба" - экспортная магистраль России, идущая по маршруту Альметьевск-Самара-Унеча-Мозырь-Брест и затем в Восточную и Западную Европу.

"ОАО "Гомельтранснефть Дружба" проводит ремонт дефектов магистральных нефтепроводов "Унеча-Мозырь" и "Мозырь-Брест", а также осуществляет работы в рамках реконструкции технологических трубопроводов НПС (нефтеперекачивающая станция - прим. ТАСС) "Кобрин" и НПС "Туров", - сказано в сообщении.

"Транзит нефти по территории Белоруссии осуществляется планово. Все ремонтные работы учтены в графике", - сказал ТАСС официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

В частности, как отмечает белорусский оператор, на нефтеперекачивающей станции "Кобрин" выполняется капремонт технологических перемычек DN500 между насосными станциями. "Работы по освобождению от нефти, демонтажу и подключению перемычек будут завершены к 6 февраля", - сказано в сообщении. В рамках реконструкции технологических трубопроводов НПС "Туров" производится замена участка нефтепровода между задвижками и тройника перед задвижкой, при этом новый участок нефтепровода планируют подключить 7 февраля.

"Гомельтранснефть Дружба" продолжает ремонт дефектов на линейной части магистральных нефтепроводов "Унеча-Мозырь" и "Мозырь-Брест", выявленных по результатам внутритрубной диагностики, говорится в сообщении. - Исходя из степени опасности дефектов, методов ремонта и расположения мест повреждения трубопроводов на местности, принято решение о снижении режима перекачки на МН (магистральный нефтепровод - прим. ТАСС) "Мозырь-Брест" с частичным выводом отдельных участков нефтепровода". Также в феврале продолжатся работы по очистке и диагностированию трубопровода DN800 на участке нефтепровода "Мозырь-Брест" от НПС "Пинск" до 441-го км.

"Гомельтранснефть Дружба" с 14 января в течение нескольких дней проводила ремонт двух участков магистрали "Мозырь-Брест-3" (17-й и 30-й км), которые характеризовались значительным скоплением однородных дефектов в рамках одной секции трубопровода. В связи с этим прокачка нефти в направлении Польши была снижена до 70 тыс. тонн в сутки, что составляет 50% от максимальной производительности нефтепровода. Остальной объем транзита нефти в Европу осуществлялся по графику.