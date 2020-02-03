Жандарм во французском департаменте Мозель на северо-востоке страны открыл огонь по вооруженному ножом мужчине, напавшему на него. Об это, как передает РИА Новости, сообщает в понедельник газета Figaro.

"Как сообщили в прокуратуре, жандарм выстрелил по вооруженному ножом человеку. Мотивы нападавшего к настоящему моменту неизвестны", - передает газета.

Отмечается, что инцидент произошел около 15.30 местного времени в коммуне Дьёз, население которой составляет три тысячи человек.

Жандарм сперва применил против нападавшего слезоточивый снаряд, а затем дважды выстрелил по нему. Мужчина получил ранение в область живота и был госпитализирован.